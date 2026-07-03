Franz Schwitzer (SVP) ist neuer Gemeindereferent der Gemeinde Brenner. Er übernimmt das Amt von Brigitta Schölzhorn (SVP), die im Mai zurückgetreten war. Mit der Wahl Schwitzers setzt die SVP auf Kontinuität: Die Mehrheitspartei entschied sich für eine interne Nachbesetzung – und schlug das Angebot der Freien Liste aus, im Ausschuss mitzuarbeiten. <BR \/><BR \/>Personelle Entscheidungen sind im Mittelpunkt des Gemeinderates der Gemeinde Brenner gestanden. Wie berichtet, tagte das Gremium am Donnerstag dieser Woche. Dabei wurden die von ihrem Amt zurückgetretene Vizebürgermeisterin Brigitta Schölzhorn (SVP) sowie die Gemeinderätin Sandra Pederzini (Fratelli d’Italia) durch Robert Holzer (SVP) sowie Angelo Miele (Fratelli d’Italia) nachbesetzt. Die beiden sind die ersten 2025 nicht gewählten Mandatare der jeweiligen Liste. <BR \/><BR \/>Als neuen Gemeindereferenten und damit Nachfolger von Schölzhorn schlug Bürgermeister Martin Alber indes Franz Schwitzer (SVP) vor. Schwitzer wurde mit acht Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen der anwesenden Räte gewählt. Gegen die Wahl von Schwitzer sprachen sich die fünf Ratsmitglieder der Freien Liste Brenner aus. Franz Keim, Sprecher der Liste, sagt auf Nachfrage: „Wir sind als Freie Liste nach dem Rücktritt von Frau Schölzhorn an den Bürgermeister herangetreten und haben signalisiert, dass wir offen für eine Zusammenarbeit sprich eine Koalition im Gemeinderat wären.“ Gerade was die Fraktion Gossensaß betritt, sitzen in unseren Reihe kompetente Leute, die sich hier sehr gut im Ausschuss einbringen könnten, so Keim. <BR \/><BR \/>Die SVP-Fraktion entschied sich dann im Vorfeld der Ratssitzung für einen SVP-Kandidaten. Keim betonte, das Nein der Freien Liste gelte in keiner Weise der Person Franz Schwitzer, sondern der politischen Entscheidung. In Sinne der Bürger spreche man sich als Freie Liste auch künftig für eine gute Zusammenarbeit aus, so Keim. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331955_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer künftig das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters inne haben wird, soll, so Alber, nächste Woche im Rahmen einer Ausschusssitzung entschieden werden. <BR \/><BR \/>Franz Schwitzer wird als neuer Gemeindereferent unter anderem mit den Agenden Familie, Schule, die Belange rund um das Dorfbild von Pflersch und den geförderten Wohnbau betreut werden. Die Themen Frauen und Chancengleichheit werden künftig von Gemeindereferentin Verena Marcassoli übernommen.