Herzog habe mehrfach erklärt, dass er eine Einigung zwischen den Parteien im Verfahren gegen Netanjahu für eine „angemessene und sachgerechte Lösung“ halte, teilte der Sprecher mit. Der Präsident sei daher überzeugt, „dass vor der eigentlichen Behandlung des Gnadengesuchs zunächst alle Bemühungen ausgeschöpft werden sollten, eine Einigung zwischen den Parteien außerhalb des Gerichtssaals zu erzielen“. Netanjahu hatte eine solche Einigung stets abgelehnt und stattdessen seine Unschuld beteuert.<BR \/><BR \/>Netanjahu hatte das Gnadengesuch im November eingereicht. Zur<BR \/>Begründung nannte er unter anderem heftige Auseinandersetzungen in Israel über seinen Korruptionsprozess. Dieser läuft seit sechs<BR \/>Jahren. Angeklagt ist der Regierungschef wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit. Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ schrieb,<BR \/>dass Herzog mit seinem Handeln den Entscheidungsprozess in der<BR \/>Begnadigungsfrage nun „eingefroren“ habe.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hatte Herzog mehrfach dazu aufgefordert,<BR \/>Netanjahu zu begnadigen und ihn dabei auch persönlich attackiert und beleidigt.