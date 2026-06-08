Netanyahu drohte Teheran jedoch mit neuen Attacken, sollte der Iran „den Fehler begehen, die Angriffe gegen uns wieder aufzunehmen“. Zuvor hatte der Iran die Einstellung der Angriffe auf Israel erklärt, jedoch zugleich mit „härteren und vernichtenderen Maßnahmen“ gedroht, sollte Israel die Angriffe auf den Süden des Libanon fortsetzen.<BR \/><BR \/>Der Iran hatte Sonntagabend erstmals seit Inkrafttreten einer brüchigen Waffenruhe Anfang April wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Als Grund gaben die iranischen Revolutionsgarden israelische Luftangriffe auf Viertel von Beirut im Libanon an, die als Hochburgen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz gelten. Als Reaktion griff Israel nach Armeeangaben in der Nacht auf Montag militärische Ziele im Iran an. In der Früh attackierte der Iran dann Israel mit weiteren Raketensalven.<BR \/><BR \/>Am Montag erklärte die iranische Armee den Angriff für beendet. Der Iran habe Israel eine „schmerzhafte Antwort“ gegeben, und „dementsprechend ist hiermit die Einstellung der Armee-Einsätze verkündet“, gab die Armee bekannt. Zugleich warnte sie vor noch härteren Maßnahmen, sollte Israel weiter angreifen.<BR \/><BR \/>Unterdessen setzte die israelische Armee am Montag ihre Attacken auf den Libanon fort. Ein Angriff habe „auf ein Auto in der Nähe eines Gebäudes des libanesischen Roten Kreuzes“ in der Küstenstadt Tyros, einer UNESCO-Welterbestätte, gezielt, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Das libanesische Rote Kreuz teilte mit, dass vier Rettungskräfte verletzt worden seien.<BR \/><BR \/>Montagabend bot der libanesische Präsident Joseph Aoun Israel Verhandlungen über ein Ende des Krieges an. Eine militärische Lösung werde den Menschen im Norden Israels niemals Sicherheit bringen, sagte Aoun in einem Interview mit dem Sender CNN. Der Libanon sei bereit für Gespräche. Ein Treffen mit Netanyahu schloss Aoun jedoch vor einer Einigung aus. Bei der angestrebten Vereinbarung solle es sich um einen Nichtangriffspakt und nicht um ein vollständiges Friedensabkommen handeln.