<h3>\r\nTürkei weist Begriff Genozid zurück<\/h3>Nach Forschungen von Historikern ereignete sich der Genozid durch systematische Tötungen im 1. Weltkrieg. Die Türkei als Rechtsnachfolgerin weist den Begriff Genozid, also die gezielte Auslöschung des armenischen Volkes mit systematischen Tötungsmethoden, zurück. Zugegeben werden Massaker an 300.000 bis 500.000 Menschen.<BR \/><BR \/>Israel hatte eine offizielle Anerkennung bisher vermieden. Es gab verschiedene Vorstöße im Parlament, die aber nie in einer formellen Abstimmung endeten.<h3>\r\nBeziehung Israels zu Türkei verschlechterte sich <\/h3>Als Grund für die Zurückhaltung galt Rücksichtnahme auf die Beziehungen mit der Türkei. Diese haben sich jedoch in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert, vor allem vor dem Hintergrund des israelischen Vorgehens gegenüber den Palästinensern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Israel 2023 einen „Genozid“ (Völkermord) im Gazastreifen vor.<BR \/><BR \/>Der US-Kongress hatte die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges 2019 als Völkermord anerkannt. Bereits im April 2015 hatten alle damals im österreichischen Parlament vertretenen Parteien den Massenmord an Armeniern im Osmanischen Reich als Genozid verurteilt. <BR \/><BR \/>Damals, hundert Jahre nach dem Massentöten, wurde auf die historische Verantwortung Österreichs verwiesen, war die k.u.k.-Monarchie doch im Ersten Weltkrieg mit dem Osmanischen Reich verbündet.<BR \/><BR \/>In der gemeinsamen Erklärung der Parlamentsparteien wurde auch Zehntausender Angehöriger anderer christlicher Bevölkerungsgruppen im Osmanischen Reich, etwa der Aramäer, Assyrer, Chaldäer und der Pontos-Griechen gedacht, die ebenfalls vor 100 Jahren gewaltsam zu Tode kamen.