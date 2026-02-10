Er werde Trump die israelische Auffassung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen, sagte er nach Medienberichten. Diese seien nicht nur für Israel wichtig, „sondern für alle, die Frieden und Sicherheit wollen“. Vertreter der US-Regierung und des Irans hatten am Freitag in der omanischen Hauptstadt Maskat Gespräche begonnen. Ein Termin für eine mögliche Fortsetzung steht bisher nicht fest.<BR \/><BR \/>Die israelische Zeitung „Yediot Ahronot“ berichtete, Netanyahu werde mit Trump voraussichtlich aktuelle Geheimdienstinformationen über das iranische Raketenprogramm teilen, sowie über das Massaker, das das Regime an seinen eigenen Bürgern verübt hat. Die Führung in Teheran hatte regierungskritische Massenproteste gewaltsam niederschlagen lassen, dabei wurden auf dem Höhepunkt der Proteste in den Nächten des 8. und 9. Jänner Tausende Demonstranten getötet.<BR \/><BR \/>Weiter hieß es, Netanyahu werde Trump zudem warnen, dass Teheran Langstreckenraketen entwickle, die die Vereinigten Staaten treffen können. Es ist das siebente Treffen der beiden Politiker seit Trumps Amtsantritt.<BR \/><BR \/>Israel fordert, dass jegliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran auch eine Begrenzung ballistischer Raketen sowie ein Ende der Unterstützung der iranischen Verbündeten in der Region beinhalten müsse. Der jüdische Staat sieht in dem iranischen Atom- und Raketenprogramm seine größte existenzielle Bedrohung. Teheran bestreitet den Verdacht Israels und anderer westlicher Staaten, dass es heimlich Atomwaffen bauen will. Der Iran hat aber mehrfach erklärt, dennoch über sein Atomprogramm verhandeln zu wollen, nicht aber über seine Raketen.<h3>\r\nTeheran kritisiert „Gefolgschaft der USA gegenüber Israel“<\/h3>Bei einer Pressekonferenz in Teheran forderte Irans Außenamtssprecher die USA auf, ihre Entscheidungen in den Verhandlungen unabhängig von Israel zu treffen. Ein Problem der Amerikaner sei die „Gefolgschaft gegenüber den Forderungen des zionistischen Regimes“, sagte Ismail Baghai. Israel habe wiederholt gezeigt, “Zerstörer jeglicher diplomatischer Prozesse„ in der Region zu sein. Dazu zähle auch die seit 40 Jahren erhobene Behauptung, der Iran strebe nach einer Atombombe, sagte er.<BR \/><BR \/>Seit den israelischen und US-Angriffen auf Irans Atomprogramm im Juni hat die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) keinen Zugang mehr zu dem Uran, das in beschädigten Anlagen vermutet wird. Es handelt sich um mehr als 400 Kilogramm. Sie würden nach Angaben von Fachleuten und Diplomaten für mehrere Atomwaffen ausreichen, wenn sie zu einem noch etwas höheren Reinheitsgrad weiterverarbeitet würden.