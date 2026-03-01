Weiter richtete Netanyahu einen Appell an die Iraner, auf die Straße zu gehen, „um die Sache zu vollenden, um das Terrorregime zu stürzen, das euer Leben zur Hölle gemacht hat“. Er kündigte an, Israel werde in den kommenden Tagen „Tausende Ziele des terroristischen Regimes“ angreifen, um die „Bedingungen für das mutige Volk des Irans zu schaffen, sich von den Ketten der Tyrannei zu befreien“.<BR \/><BR \/>Netanyahu hatte bereits am Samstagabend in einer Ansprache auf Hebräisch einen ähnlichen Aufruf an die Iraner gerichtet. „Die Hilfe, auf die ihr gehofft habt. Diese Hilfe ist angekommen“, sagte er in der Videobotschaft weiter.