Nach israelischen Militärangaben wurden drei aus dem Libanon angreifende Drohnen abgefangen, bevor sie auf israelisches Gebiet vordringen konnten. Zuvor hatten im Norden Israels erneut Warnsirenen geheult.<BR \/><BR \/>Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Armee am Samstagabend angewiesen, Ziele der Hisbollah „intensiv“ anzugreifen. Die israelische Armee warnte Bewohner der südlichen Gebiete nahe der gemeinsamen Grenze erneut, „bis auf weiteres“ nicht in ihre Häuser zurückzukehren.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Iran-Kriegs kommt es wieder zu schweren Angriffen von Israels Armee im Libanon und zu Angriffen der Hisbollah auf das Nachbarland. Im Libanon wurden dabei nach offiziellen Angaben etwa 2500 Menschen getötet und 7700 verletzt, darunter viele Zivilisten. Eigentlich gilt derzeit eine Waffenruhe, die in zweieinhalb Wochen ausläuft. Beide Seiten werfen einander vor, gegen die Feuerpause zu verstoßen.