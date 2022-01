Neue Corona-Regeln: Das ist der Fahrplan

: Neue Quarantäneregeln sind in Kraft getreten. Es gibt diesbezüglich zahlreiche Erleichterungen für Geimpfte. Die Details erfahren Sie hier : Halb Italien wird zur „Gelben Zone“. Die Lombardei, Piemont, Latium und Sizilien werden zur „Gelben Zone“ und gesellen sich zu Südtirol, dem Trentino, Kalabrien, Friaul-Julisch Venetien, Ligurien, Marken und Venetien.könnte der Ministerrat in Rom die Ausweitung der Impfpflicht für Arbeitnehmer beschließen. Bislang gilt die Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, für Polizeikräfte und für Lehrer.tritt ein de facto Lockdown für Ungeimpfte in Kraft: Der Super Green Pass wird in fast allen Bereichen zur Pflicht , außer in Geschäften und für essentielle Dienste.: Die Booster-Impfung kann bereits 4 Monate nach der 2. Impfung erhalten werden und nicht mehr wie bisher nach 5 Monaten.: Der Green Pass wird nur mehr für 6 Monate und nicht mehr für 9 Monate gültig sein.

