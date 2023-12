Neue Drohnen-Angriffe auf Charkiw

„Russen wollen unsere Stadt einschüchtern“

40 Tote am Freitag

„Die Gerichte der Russischen Föderation haben bereits mehr als 200 Vertreter ukrainischer bewaffneter Formationen zu langen Haftstrafen verurteilt, weil sie Gräueltaten begangen haben“, sagte Lawrow in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.Bei den Drohnenangriffen seien Gebäude in Charkiw beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow im Onlinedienst Telegram. „Es handelt sich nicht um militärische Einrichtungen, sondern um Cafés, Wohngebäude und Büros“, betonte der Bürgermeister. Angaben zu möglichen Opfern machte er nicht.„Am Vorabend des Neujahrsfestes wollen die Russen unsere Stadt einschüchtern, aber wir haben keine Angst“, fuhr Terechow fort.Am Samstag hatte die Ukraine nach russischen Angaben die russische Stadt Belgorod angegriffen. Demnach wurden dabei 22 Menschen getötet. Der Angriff werde nicht „ungestraft“ bleiben, warnte das Verteidigungsministerium in Moskau.Zuvor waren am Freitag bei einer der schwersten russischen Angriffswellen auf die Ukraine nach ukrainischen Angaben 40 Menschen getötet worden.Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen und beschießt immer wieder auch zivile Ziele weit hinter der Front. Im vergangenen Winter waren vor allem Objekte der Energieversorgung Ziel russischer Angriffe. Experten warnen vor einer Wiederholung dieser Taktik in diesem Winter. Ziel Moskaus ist es, die Ukrainer in Kälte und Dunkelheit zu stürzen, um den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen.