Der Grenzposten al-Abdali an der Grenze zum Irak sei Donnerstagabend „erneut Ziel feindlicher Drohnenangriffe“ geworden, erklärte die Armee des Golfstaats. Die Angriffe verursachten demnach Sachschäden, Opfer gab es aber keine. Das iranische Nachrichtenportal Tasnim meldete, dass eine US-Rakete einen Ort nahe der Stadt Susa auf der Golfinsel Qeshm in der Straße von Hormuz getroffen habe, der Schaden werde geprüft.<BR \/><BR \/>Zur Herkunft der Drohnen machte die kuwaitische Armee zunächst keine Angaben. Aus irakischen Sicherheitskreisen hieß es, dass an dem Angriff zwei Drohnen beteiligt gewesen seien.