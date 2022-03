Neue EU-Sanktionen gegen Russland geplant

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. „Über die 3 scharfen Sanktionspakete hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen“, sagte sie am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel.