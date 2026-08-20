Bis zum 21. September 2026 können die Bürger noch ihre Meinung zu den zehn Gestaltungsvorschlägen, die die Europäische Zentralbank vorgestellt hat, einbringen. Die Ergebnisse der Umfrage werden in die Entscheidung über das endgültige Erscheinungsbild der neuen Banknoten einfließen.<BR \/><BR \/>„Der Euro ist weit mehr als ein Zahlungsmittel. Er ist ein sichtbares Symbol für die europäische Zusammenarbeit und für das gemeinsame Leben von rund 350 Millionen Menschen im Euroraum. Umso wichtiger ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung dieses Symbols mitreden können“, betont Europa-Landesrätin Magdalena Amhof. „Ich lade deshalb alle Südtirolerinnen und Südtiroler ein, sich an der Umfrage zu beteiligen und ihre Vorstellungen einzubringen. Europa lebt von der Mitgestaltung seiner Bürgerinnen und Bürger.“<BR \/><BR \/>Die Entwürfe basieren auf den beiden Themen „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“ und wurden im Rahmen eines EU-weiten Designwettbewerbs ausgewählt. Mehr als 1200 Grafikdesigner aus ganz Europa hatten daran teilgenommen. Die endgültige Entscheidung wird der EZB-Rat voraussichtlich Ende des Jahres treffen. Neben der öffentlichen Konsultation werden auch die Empfehlung der Wettbewerbsjury sowie technische Bewertungen berücksichtigt. <BR \/><BR \/>Die Teilnahme an der Umfrage ist bis 21. September 2026 auf der <a href="https:\/\/www.ecb.europa.eu\/euro\/banknotes\/future_banknotes\/html\/design-proposals.de.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Website der Europäischen Zentralbank<\/a> möglich.