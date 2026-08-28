„Wir wollen diejenigen unterstützen, die unser Land vernetzen, weiterbringen, Kompetenzen weitergeben und deren Tätigkeiten sich damit positiv auf unser gesamtes Wirtschaftssystem auswirkt“, betont Galateo. <BR \/><BR \/>Damit würden Projekte, die nachweislich konkrete Auswirkungen auf das wirtschaftliche Gefüge haben, unterstützt. Der sich daraus ergebende Mehrwert dürfe nicht nur das einzelne Unternehmen betreffen, sondern müsse sich als positiv für ganz Südtirol erweisen, informierte der Landesrat. <BR \/><BR \/>Für die neue Maßnahme sind im laufenden Jahr 80.000 Euro und für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 150.000 Euro vorgesehen. Die Richtlinien gelten für Anträge, die ab sofort bis zum 31. Dezember 2028 eingereicht werden. Anträge müssen jährlich bis zum 31. Oktober und in jedem Fall vor der Umsetzung der Initiative eingereicht werden.