Neue französische Regierung wird vorgestellt

Die Zusammensetzung der neuen französischen Regierung wird voraussichtlich am Montag bekannt gegeben. Präsident Emmanuel Macron hatte am Freitag den konservativen Politiker Jean Castex zum neuen Regierungschef ernannt. Zuvor hatte die bisherige Regierung unter Premierminister Edouard Philippe ihren Rücktritt eingereicht.Macron reagierte mit der Regierungsumbildung auf die Schlappe bei den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende. Nach dem Triumph der Grünen bei den Wahlen hatte Macron angekündigt, bis zur Präsidentschaftswahl 2022 mit einem „neuen Team“ einen „neuen Weg“ einzuschlagen. Angesichts der Niederlage seiner Partei La République en Marche (LREM) kündigte er unter anderem Zugeständnisse in der Klimapolitik an.

apa