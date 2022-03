Neue Friedensverhandlungen – „Ihr werdet für alles bezahlen“

Die erste Runde der Verhandlungen am Montag ist ohne Ergebnis geblieben: Der russische Präsident Wladimir Putin beharrte auf seine Forderungen : die Neutralität der Ukraine.Nun sollen am Donnerstagnachmittag neue Verhandlungen starten. Ob es ein Ergebnis geben wird, scheint fraglich.Indes warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi die Russen: „Ihr werdet uns alles ersetzen, was Ihr der Ukraine angetan habt. In vollem Umfang“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Donnerstag. An Russland gerichtet, betonte er: „Lernt die Wörter Reparationen und Kontributionen.“ Kiew plane, jedes Haus, jede Straße, jede Stadt wiederaufzubauen. Kein Toter werde vergessen.Selenskyj sagte, die geplante internationale Legion solle eine Größe von 16.000 Kämpfern haben. Die ersten Freiwilligen aus dem Ausland seien bereits eingetroffen. „Sie kommen, um die Freiheit, das Leben zu verteidigen. Für uns, für uns alle“, sagte der Staatschef.Der 44-Jährige hat per Erlass allen freiwilligen Kämpfern aus dem Ausland eine visafreie Einreise garantiert.

apa