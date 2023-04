Neue Militärhilfe für Ukraine aus Europa und den USA

Die Niederlande und Dänemark wollen ihre Panzerbeschaffung am Freitag bei einem Treffen in Ramstein ankündigen, wie sie am Donnerstag mitteilten. Die 14 Kampfpanzer vom Typ 2A4 sollen aus dem Vorrat der deutschen Industrie eingekauft, generalüberholt und dann an die Ukraine gespendet werden. Geliefert werden können sie den Angaben zufolge ab Anfang 2024. Die Kosten betragen insgesamt 165 Millionen Euro. Die Niederlande wollen sich zudem mit insgesamt 260 Millionen Euro an zwei Initiativen zur Beschaffung von Artilleriemunition beteiligen.In dem neuen US-Paket ist nach Angaben des Weißen Hauses vom Mittwoch (Ortszeit) vor allem Munition für Waffensysteme wie die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Artilleriegeschosse enthalten. „Diese neue Sicherheitshilfe wird die Ukraine in die Lage versetzen, sich angesichts des brutalen, nicht provozierten und ungerechtfertigten Krieges Russlands weiterhin tapfer zu verteidigen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken.Die Ukraine bereitet unterdessen nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Truppen für den Fronteinsatz vor. Konkret handelt es sich dabei um Grenztruppen, die er am Mittwoch in Wolhynien im Dreiländereck der Ukraine mit Belarus und Polen besucht hatte. Schon jetzt sind Grenztruppen der Ukraine an den Fronten im Einsatz, unter anderem in der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine.