Erstmals gilt nun die Verordnung auch für Langlaufloipen, Rodelbahnen und Rennrodelbahnen. Damit werden die Landesbestimmungen an die staatlichen Vorgaben angepasst. Auch die technischen Regeln für Skipisten und Pistenstangen wurden aktualisiert. Informationstafeln müssen künftig auf die geltenden Verhaltensregeln auf den Pisten hinweisen.<h3>\r\nVerfahren zur Errichtung eines Skigebiets<\/h3>Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige Artikel der Durchführungsverordnung über das Verfahren zur Errichtung eines Skigebiets neu formuliert. Diese fallen in den Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Umweltprüfungen, des Landesamtes für Seilbahnen und der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung. Dabei werden die Verfahren an die neuen, in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Landesbestimmungen angepasst.<BR \/><BR \/>Um Abläufe zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen, übermitteln die Bürgermeister die Unterlagen zur Errichtung der Skipisten künftig direkt an die Landesabteilung Forstdienst und die Agentur für Bevölkerungsschutz; die bisherige Weiterleitung über den Funktionsbereich Tourismus entfällt.