Neue Regeln für Vergabe öffentlicher Aufträge im Vatikan

Der Vatikan hat ein neues Regelwerk für die Vergabe öffentlicher Aufträge in die Wege geleitet. Ein entsprechender Erlass von Papst Franziskus wurde laut Kathpress am Pfingstmontag veröffentlicht. Der Kodex, der sich an gängigen modernen Standards orientiert, soll am 1. Juli in Kraft treten.