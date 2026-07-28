Nach dem Teil-Einsturz des Gerichtsgebäudes musste man für die Gerichtsämter und die die Büros der Staatsanwaltschaft neue Räumlichkeiten finden.<BR \/><BR \/>Nun ist es fix: Für mindestens fünf Jahre werden die Gerichtsämter in der Südtirolerstraße Nr. 50 untergebracht. Dort befindet sich unter anderem der Sitz der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341063_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Büros der Staatsanwaltschaft werden hingegen im Raiffeisengebäude in der Rittnerstraße 13 untergebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341066_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das hat Landesrat Christian Bianchi am heutigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>