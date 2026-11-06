Der chinesische Außenamtssprecher sagte, China werde „alle notwendigen Maßnahmen“ ergreifen, um seine Unternehmen zu schützen. Die USA werfen den beiden sanktionierten chinesischen Unternehmen Ceiec und Beijing H&C Technologies vor, der kubanischen Armee Elektronik und Sicherheitskomponenten zu verkaufen. Bereits Ende September hatten die USA die Sanktionen gegen Kuba verschärft.<BR \/><BR \/>Der kommunistisch regierte Karibikstaat steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. US-Präsident Donald Trump hatte mit einer Ölblockade die Krise massiv verschärft. Mehrmals kam es in diesem Jahr zu großflächigen Stromausfällen. Im Juni öffnete Kuba mehrere Sektoren seiner Wirtschaft für private Unternehmen.<BR \/><BR \/>Trump hat deutlich gemacht, dass er sich einen Machtwechsel in Kuba wünscht. Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die US-Armee Anfang des Jahres hatte er angedeutet, dass Kuba Ähnliches bevorstehen könne.