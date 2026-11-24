Ein Teil insbesondere der „Blitzer“-Regeln ist durch separate Dekrete bereits in Kraft, nun fließt alles zusammen mit einigen neuen Punkten in die Reform, die vom Ministerrat im Oktober beschlossen wurde. <BR \/><BR \/>Doch italienweit haben sich bereits mehrere Kommunen, insbesondere Vertreter der größeren Städte, kritisch zum neuen Regelwerk von Minister Matteo Salvini geäußert. Es enthalte Vorschriften und Maßnahmen, die den Städten und Gemeinden nicht dabei helfen, entschlossen für die Verkehrssicherheit einzutreten und wirksame Instrumente zur Regulierung der städtischen Mobilität einzusetzen. <BR \/><BR \/>Dominik Oberstaller sieht das ganz gleich. Sei es die Reduzierung der Mindestbußgelder (neu) oder die strengere Regulierung für Geschwindigkeitskontrollen einschließlich der Einschränkung für Standorte (z.B. kein Autovelox in Zonen innerorts mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit): „Das erschwert unsere Bemühungen, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen“, sagt Oberstaller. <BR \/><BR \/>Gerade in Tempo-30-Zonen wären Kontrollen wichtig, findet er. „Solche Zonen werden ja zumeist gerade dann eingerichtet, wenn es darum geht, Kinder zu schützen; also vor Schulen und Kindergärten oder in Wohnvierteln.“ <BR \/><BR \/>Doch zur Kontrolle würden den Kommunen nun die Instrumente verwehrt, sagt er. Salvinis Alternative, nämlich Kontrollen durch Polizeistreifen, sei kein Ersatz: „Woher sollen denn die ganzen Polizisten kommen? Wir haben doch jetzt schon Probleme, genug Personal für alle Aufgaben zu finden“, erklärt er. Da sei es einfach schade, dass „personalfreie“ Kontrollmöglichkeiten so eingeschränkt würden. Auch die Reduzierung der Bußgelder kann er nicht nachvollziehen: „Strafen funktionieren nachweislich als Abschreckung und somit als Prävention am besten.“<BR \/>Alternativen haben die Gemeinden wenig, erklärt er. Straßenbauliche Maßnahmen wie liegende Polizisten, Straßenverengungen oder Barrieren seien wenig praktikabel.<BR \/><BR \/>„Man denke nur an die Schneeräumung. Aber auch Busse oder Traktoren, insbesondere in der Erntezeit, haben mit solchen Hindernissen wenig Freude. Und in vielen Straßen muss man einfach sicherstellen, dass auch größere Fahrzeuge durchkommen“, erklärt er. <BR \/><BR \/>Derzeit befindet sich der Entwurf „auf dem Weg“, aktuell beraten die Parlamentsausschüsse die Durchführungsbestimmungen für eine Stellungnahme an die Regierung. <BR \/><BR \/>SVP-Senatorin Julia Unterberger hat vergangene Woche die Fragestunde im Senat für eine Anfrage an den Minister zu diesem Thema genutzt: „Die Antwort von Minister Salvini auf meine Anfrage zu den Geschwindigkeitsmessgeräten in Ortszentren ist enttäuschend. <BR \/><BR \/>Er verwies auf die in den letzten beiden Jahren zurückgegangenen Verkehrstoten, verschwieg dabei aber, dass die Verkehrsunfälle 2025 italienweit um 2,2 Prozent zugenommen haben“, resümiert sie. Die Geschwindigkeit in den Ortszentren sei seit dem Wegfall dieser Kontrollen gestiegen, sagt Unterberger. Nachts komme es sogar zu illegalen Straßenrennen, berichteten ihr Südtiroler Bürgermeister.<h3>\r\nSpeed-Check-Boxen: Ein ewiges Hin und Her<\/h3>Begonnen hat die Diskussion rund um die orangenen Speed-Check-Boxen im Jahr 2014: Damals wurde klargestellt, dass die Boxen aufgestellt werden dürfen, sofern mindestens zweimal wöchentlich geblitzt wird. <BR \/><BR \/>Zehn Jahre später kam mit dem Urteil des Kassationsgerichts ein Einschnitt auf staatlicher Ebene. Für die Boxen reichte die Zulassung nicht mehr aus, zusätzlich war eine Eichung erforderlich. Gleichzeitig wurden per Dekret die Spielräume der Gemeinden eingeschränkt: Sie konnten nicht mehr selbst entscheiden, an welchen Stellen die Boxen aufgestellt werden. Welche Straßenabschnitte für Kontrollen zugelassen sind, wird seither vom Regierungskommissar festgelegt. 2025 lagen schließlich rund 200 Anfragen für Speed-Check-Boxen und fixe Radaranlagen beim Regierungskommissariat vor. <BR \/><BR \/>Doch neben den noch ausstehenden Genehmigungen blieb auch die Frage der Homologierung offen. Im Juni dieses Jahres kam schließlich das Homologierungsdekret. Damit werden technische Anforderungen und Prüfverfahren klarer. Doch längst nicht alle vorhandenen Geräte konnten wieder eingesetzt werden.