Neue Verordnung: Einreise nach Südtirol wird massiv erleichtert

Mit der neuen Dringlichkeitsmaßnahme werden einerseits Bestimmungen des sogenannten Dekrets 18. Mai von Ministerpräsident Giuseppe Conte für Südtirol übernommen, andererseits auch einige Regelungen des weiterhin voll gültigen Landesgesetzes präzisiert und ergänzt.Hier die wichtigsten Punkte:Die Quarantänebestimmungen wurden aufgehoben. Wer aus Arbeitsgründen oder auch aus medizinischen nach Südtirol einreist, muss nun in Südtirol nicht mehr in Quarantäne begeben. Dasselbe gilt Studenten, Schüler und Lehrlinge, die nach Österreich müssen und wieder zurückkommen.Arbeiter die aus nicht EU-Ländern kommen, müssen zwar für 14 Tage in Quarantäne, allerdings dürfen sie dennoch arbeiten.Wie berichtet, bleibt die 2-Meter-Abstand-Regelung bis auf Weiteres aufrecht.Einzelsportarten und Sportarten in Kleingruppen unter Anleitung eines Trainers ist erlaubt. Mannschaftssport und Kontaktsportartenhingegen ist weiter NICHT erlaubt.Innerhalb der Region Trentino-Südtirol gilt überall die Bewegungsfreiheit ohne Eigenerklärung, ab 3. Juni kann man dann auch zwischen den anderen Regionen ohne besonderen Grund hin und her pendeln. Ab 3. Juni herrscht völlige Einreisefreiheit nach Italien für alle europäischen Staaten.Die Fitnessstudios können in Südtirol ab 25. Mai, wie im restlichen Staatsgebiet, öffnen. Die Regeln werden derzeit festgelegt.Die einzelnen Landesabteilungen werden nun die Regeln festgelegt, um diese dannn einer kommenden Verordnung wird darüber dann entschieden.Lehrlingen und Berufsfachschülern soll auch in Corona-Zeiten der Weg zum Lehrabschluss nicht verschlossen bleiben. Davon sind die Bildungslandesräte Philipp Achammer und Giuliano Vettorato überzeugt. Sie haben daher eine Sonderregelung für die diesjährigen Lehrabschluss- und Diplomprüfungen vorgeschlagen, der die Landesregierung am Dienstag zugestimmt hat.Das Virus ist weiter da, die Pandemie und der Notstand noch lange nicht überwunden. Leider halten sich, so der LH , gerade im privaten Bereich sehr viele nicht an die notwendigen Regeln. Deshalb werde nun stark kontrolliert und auch gestraft.

