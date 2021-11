Neue Verordnung erwartet: FFP2 im Bus, strengere Regeln für Problem-Gemeinden

Vorgesehen sind die Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln FFP2-Masken zu tragen, Maskenpflicht auch im Freien und – möglicherweise – restriktive Maßnahmen in den Gemeinden mit besonders hoher Inzidenz. Das soll verhindern, dass Südtirol in absehbarer Zeit vom Staat zur orangen Zone erklärt wird und damit noch strengere Einschränkungen hinnehmen müsste.Viele Infektionsherde seien lokal, hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher in der vergangenen Woche bereits gesagt. Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte bereits vor Tagen zugestimmt, dass Südtirol „nicht warten kann, bis es orange ist“.Für Eingriffe in Gemeinden mit besonders hoher Inzidenz gibt es jedenfalls grünes Licht aus Rom: „Die Leute stecken sich im Dorf an, weshalb eine Beschränkung der Kontakte vor Ort Sinn macht“, hatte der Landeshauptmann gesagt. Über diesen Punkt gibt es in Südtirol allerdings noch Uneinigkeit.Die Maskenpflicht im Freien komme mit dem allseits erwarteten baldigen Wechsel Südtirols in die gelbe Zone jedenfalls zwangsläufig.

bv/kn