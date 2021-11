Neue Verordnung für den öffentlichen Verkehr: Das gilt jetzt in Bus und Bahn

Wenn ein Fahrgast in einem Zug Symptome von Covid zeigt, können die Gesundheitsbehörden und die Bahnpolizei den Zug anhalten, um die Waggons zu desinfizieren. In Taxis dürfen nicht mehr als 2 Fahrgäste auf den Rücksitzen sitzen – außer sie gehören zum selben Haushalt: Dies sind die wichtigsten Änderungen für den Verkehr, die durch die neue Verordnung eingeführt wurden.Der Grüne Pass muss vor dem Einsteigen am Bahnhof kontrolliert werden: Diese Regel gilt insbesondere für große Knotenpunkte, an denen es Zugangstore zu den Bahnsteigen gibt (Mailand, Florenz, Rom). Ist dies nicht möglich, kann der Green Pass auch gemeinsam mit dem Fahrschein kontrolliert werden.Zu den Neuerungen der Verordnung zählt die Möglichkeit, den Zug anzuhalten, wenn ein Verdachtsfall vorliegt: „Im Falle von Fahrgästen mit Covid-Symptomen an Bord eines Zuges müssen die Bahnpolizei und die Gesundheitsbehörden unverzüglich informiert werden: Nach Beurteilung des Gesundheitszustands des Fahrgasts entscheiden sie, ob der Zug für eine Intervention angehalten oder spezielle Bereiche bereitgestellt werden sollen“, ist in der Verordnung zu lesen. Die Eisenbahngesellschaft hat dann die Aufgabe, den Zug vor der Wiederinbetriebnahme zu sanifizieren.In der Verordnung heißt es, dass in Taxis auf den Rücksitzen nicht mehr als 2 Fahrgäste sitzen dürfen, es sei denn, sie gehören zum selben Haushalt. Im Fahrgastraum „können Trennwände zwischen Fahrer und Beifahrer eingebaut werden“.Öffentliche Verkehrsmittel müssen, genau wie Züge, einmal am Tag gereinigt werden. Zum Ein- und Aussteigen sollen die mittlere und die hintere Tür verwendet werden. Nach der neuen Verordnung ist jedoch auch die vordere Tür, jene neben dem Fahrer, wieder zulässig, sofern „eine geeignete Schutzabtrennung des Fahrbereichs“ installiert wurde.Es ist jedoch erforderlich, „einen Abstand von mindestens einem Meter zu den Fahrgästen“ zu gewährleisten und „den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen an der mittleren Tür und an der hinteren Tür mit angemessenen Wartezeiten zu ermöglichen, um Berührungen zwischen Ein- und Aussteigern zu vermeiden“.In der Anordnung heißt es außerdem, dass „die schrittweise Wiederaufnahme der Fahrkartenausgabe und der Kontrollen an Bord unter sicheren Bedingungen erfolgen muss, wobei sicherzustellen ist, dass das zuständige Personal mit chirurgischen Masken oder einem höheren Schutzniveau (FFP2) und einer alkoholischen Lösung zur häufigen Händedesinfektion ausgestattet ist“.

ansa/stol