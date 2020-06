Neue Verordnung: Reisebestimmungen bleiben aufrecht

Die uneingeschränkte Reisefreiheit in die und aus den meisten Staaten auf dem europäischen Kontinent bleibt aufrecht. Dies bestätigt eine neue Verordnung - die „Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 31“, die Landeshauptmann Arno Kompatscher am Mittwochabend veröffentlicht hat. Keine Reisebeschränkungen gelten damit für alle Staaten, die der Europäischen Union und dem Schengener Abkommen angehören, das Vereinigte Königreich, Andorra, Fürstentum Monaco sowie San Marino und Vatikanstadt.Bewegungen in alle vorhin nicht genannten Länder bleiben hingegen bis zum 30. Juni eingeschränkt. Reisen in diese Länder sind nur bei nachgewiesenen Arbeitsanforderungen, absoluter Dringlichkeit oder gesundheitlichen Gründen möglich. Erlaubt ist in jedem Fall die Rückkehr an den Wohnsitz oder Wohnort. Damit verlängert die neue Verordnung genau jene Regeln, die bereits in Verordnung Nr. 26 vom 19. Mai festgelegt worden waren.Zudem enthält die Verordnung zusätzliche Erleichterungen für religiöse Feierlichkeiten und Prozessionen: So ist die Teilnahme von Chören und Musikkapellen erlaubt, allerdings ausschließlich an Sonn- und Feiertagen und unter Einhaltung der Vorsorgeregeln, wie sie in Anlage A des Landesgesetzes 4/20 vom 8. Mai festgeschrieben sind.Alle Verordnungen des Landeshauptmanns aufgrund des Coronavirus-Notstandes, aber auch das Landesgesetz 4/20 und die dazu gehörende Anlage A sind im Bereich Coronavirus der Internetseite des Landes Südtirol veröffentlicht.

lpa