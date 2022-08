Neuer Botschafter Seibert: Abbas' Holocaust-Vergleich „inakzeptabel“

Abbas hatte zuvor Israel bei seinem Besuch in Berlin vielfachen „Holocaust“ an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen“, sagte er am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz und fügte hinzu: „50 Massaker, 50 Holocausts.“Scholz-Sprecher Steffen Hebestreit hatte die Pressekonferenz unmittelbar nach der Aussage von Abbas beendet, der Kanzler äußerte sich nicht dazu. Die Frage an den Palästinenserpräsidenten war zuvor als die letzte angekündigt worden. Hebestreit berichtete später, dass Scholz empört über die Äußerung von Abbas gewesen sei. CDU-Chef Friedrich Merz schrieb im Netz, der Kanzler hätte dem Palästinenserpräsidenten „klar und deutlich widersprechen und ihn bitten müssen, das Haus zu verlassen!“.