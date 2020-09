Neuer Bürgermeister in Enneberg: Knapper Sieg für Felix Ploner

2379 Wahlberechtigte durften am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben. Und sie hatten die Qual der Wahl: Für die 15 Sitze im Gemeinderat stellten sich nicht weniger als 56 Kandidaten von 4 Listen zur Verfügung, darunter auch der seit 2010 amtierende Bürgermeister Alberto Palfrader (Al Plan).Dieser musste sich am Dienstag knapp gegen Felix Ploner von „La Pli“ geschlagen geben: Ploner konnte 48,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Alberto Palfrader erreichte „nur“ 47,4 Prozent – nur 18 Stimmen weniger.In den vergangenen 5 Jahren setzte sich der Gemeinderat in Enneberg wie folgt zusammen: 7 Sitze für Al Plan, 3 für La Pli, 3 für Rina, ein Sitz für Por Mareo und 1 Sitz für die Freiheitlichen.

