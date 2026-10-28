Die italienische Regierung hat einen neuen Tankrabatt auf Diesel beschlossen: Die Verbrauchssteuer wird um 4,9 Cent pro Liter reduziert, Mehrwertsteuer bereits eingerechnet. Finanziert wird die Maßnahme durch zusätzliche Einnahmen aus der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe.<BR \/><BR \/>An den Zapfsäulen haben sich die Preise zuletzt nur wenig bewegt. Laut dem Ministerium für Unternehmen und Made in Italy (Mimit) kostete ein Liter Benzin im Selbstbedienungsbetrieb am Mittwoch durchschnittlich 2,015 Euro. Für Diesel wurden im Schnitt 2,261 Euro pro Liter verlangt.<BR \/><BR \/>Auf den Autobahnen mussten Autofahrer noch tiefer in die Tasche greifen. Dort lag der durchschnittliche Preis für Benzin bei 2,041 Euro pro Liter, jener für Diesel bei 2,304 Euro. <BR \/><BR \/>Bei Diesel bedeutete das einen leichten Anstieg gegenüber dem Vortag, als der Liter im Schnitt 2,302 Euro gekostet hatte.