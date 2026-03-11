Mojtaba Khamenei war am Sonntag zum Obersten Führer des Iran ernannt worden. Berichten zufolge wurde er bei dem Angriff am 28. Februar verletzt, bei dem sein Vater Ali Khamenei getötet worden war. Im staatlichen iranischen Fernsehen war Khamenei als „verwundeter Veteran des Ramadan-Krieges“ bezeichnet worden. Details über das Ausmaß seiner Verletzungen wurden nicht mitgeteilt. Seit dem US-israelischen Angriff zu Beginn des Iran-Krieges ist Mojtaba Khamenei nicht öffentlich aufgetreten.<BR \/><BR \/>Israel geht einem hochrangigen Insider zufolge davon aus, dass Mojtaba Khamenei bei einem der Angriffe nur leicht verletzt wurde. Zu dieser Erkenntnis komme der israelische Geheimdienst, sagt der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Deshalb erscheine er nicht in der Öffentlichkeit.<BR \/><BR \/>Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsame Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurden Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung in Khameneis Residenz im Zentrum von Teheran getötet. Der Iran greift seitdem Israel, US-Einrichtungen in der Golfregion und Infrastruktur mehrerer Golfstaaten an.