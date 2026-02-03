Passero ist vor einem Monat bei der Post in Pension gegangen und arbeitet nun als freiberuflicher Unternehmensberater in der Privatwirtschaft.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269852_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Alvaro Leoni ist inzwischen seit über sieben Jahren bei der Post beschäftigt und war bisher Leiter der Vermarktung. „Leoni kennt die Post in- und auswendig – seine Ernennung ist eine sehr gute Entscheidung“, zollt ihm sein Vorgänger Luca Passero Anerkennung. Leoni selbst wollte gestern noch keine Stellungnahme abgeben. Der Sterzinger, der seit vielen Jahren in Bozen lebt, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Trient und hat zudem einen „Bachelor of Business Administration“ an der Universität Dresden vorzuweisen. Weiters hat er ein Zertifikat als „European Financial Advisor“. Alvaro Leoni hat, so wie auch Passero, bei der Sparkasse AG gearbeitet – als „Corporate Finance Assistant“ und als Projektmanager, beispielsweise für die Sparkasse Finanzplanung, weiters für Coaching und Mentoring. <BR \/><BR \/>Als Landespostdirektor ist Leoni in erster Linie verantwortlich für die Postämter. Sein Vorgänger Luca Passero war darüber hinaus aber auch Ansprechpartner des Landes, was die Postzustellung und die Briefträger betrifft – im Rahmen des Abkommens der Post mit dem Land. Die Verantwortung für die Postzustellung liegt außerhalb des Landes – in Verona und Mestre. Südtirols Landespostdirektor arbeitet mit diesen Zustellungs-Verantwortlichen zusammen. Passero geht davon aus, dass sich daran vorläufig nichts ändern wird. Als Ursache für die Probleme bei der Zeitungszustellung bezeichnet Passero „die Schwierigkeit, Ressourcen zu finden“ – sprich, es fehle an Mitarbeitern, so wie in vielen anderen Betrieben. Die Mitarbeiter der Post benötigen zudem den Zweisprachigkeitsnachweis. Zwar gebe es aufgrund einer Durchführungsbestimmung Ausnahmen – die Post dürfe für eine befristete Zeit auch Personal ohne Zweisprachigkeitsnachweis aufnehmen – das helfe ein wenig, „aber das Problem bleibt“, meint Passero.