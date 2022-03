Neuer Schlagabtausch zwischen Orban und Selenskyj

Im Zusammenhang mit der beruflichen Vergangenheit von Selenskyj betonte Orban: „Ich bin Jurist, lebe mit dem Wissen, das ich in der Welt des Rechts sammelte. Wer jedoch ein Schauspieler ist, der arbeitet mit diesem Wissen, das er als Schauspieler sammelte.“Die Orban-Kritik gegen den „Schauspieler“ Selenskyj bezeichnen Medien als Eigentor, denn Selenskyj sei wie Orban Jurist, habe er doch im Jahr 2000 ein Rechtsdiplom an der Nationalen Wirtschaftsuniversität erlangt, schrieb das Onlineportal „Telex.hu“.Der ukrainische Präsident hatte am Donnerstag in seiner Rede auf dem EU-Gipfel Orban erneut aufgefordert, endlich eine klare Position zu Russland zu beziehen. Orban weist ukrainische Forderungen nach Waffentransporten durch Ungarn, ungarischen Waffenlieferungen für die Ukraine sowie nach einem Importverbot für russisches Öl und Gas zurück.