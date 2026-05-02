Ein Kurswechsel bei den Treibstoffsteuern: Der dritte vom Ministerrat beschlossene Rabatt auf Treibstoffe fällt ab dem heutigen 2. Mai unterschiedlich aus – je nachdem, ob es sich um Diesel oder Benzin handelt. Hintergrund ist der bestehende Preisunterschied zwischen den beiden Kraftstoffarten.<BR \/><BR \/>Für Diesel handelt es sich dabei um eine Verlängerung der bisherigen Maßnahme. Der Abschlag auf die Verbrauchssteuer bleibt bei 20 Cent pro Liter bestehen, was inklusive Mehrwertsteuer einer Entlastung von insgesamt 24,4 Cent pro Liter entspricht. <BR \/><BR \/>Beim Benzin hingegen fällt die Senkung deutlich geringer aus: Hier beträgt die gesamte Reduktion 6,1 Cent pro Liter. Hintergrund dürfte sein, dass insbesondere Transport, Logistik und weite Teile der Wirtschaft stärker von Dieselpreisen abhängig sind.<h3>Start und Laufzeit<\/h3>Beide Maßnahmen sind in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai in Kraft getreten. Die aktuelle Entlastung ist zunächst auf drei Wochen befristet und gilt somit bis zum 23. Mai. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei den Ölpreisen gelten weitere Verlängerungen jedoch als sehr wahrscheinlich.