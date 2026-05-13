Bei der teils hitzigen Diskussion ging es darum, wie die Fläche künftig heißen soll. Die Mehrheit schlug die Bezeichnung „Rathausplatz“ als neuen Namen vor. Daraufhin kam von der Opposition scharfe Kritik – man habe sich eine offene Debatte über den Namen des neuen Stadtplatzes gewünscht.<BR \/><BR \/>„Stattdessen habt ihr (die Mehrheit, Anm.d.Red.) den Namen selbst entschieden, ohne die Meinung der anderen Gemeinderatsmitglieder zu berücksichtigen“, kritisierten die Mitglieder der Opposition bei der jüngsten Sitzung. Außerdem stieß der Minderheit sauer auf, dass man den Vorschlag aus den Medien entnommen habe, und nicht vorher darüber informiert worden sei.<h3>\r\nEröffnungsfeier am 23. Mai<\/h3>Der Tagesordnungspunkt wurde am Dienstag schließlich mit den 14 Ja-Stimmen der Mehrheit genehmigt. Heute fasste der Stadtrat dagegen den offiziellen Beschluss: Künftig wird der Bereich also Rathausplatz heißen. <BR \/><BR \/>Die Benennung „stärkt die bürgerliche Identität der Stadt (...) und verleiht dem neuen Platz eine klare öffentliche und institutionelle Wiedererkennbarkeit“, betonte die Mehrheit in einer Mitteilung.<BR \/><BR \/>Der Rathausplatz, wie der neue Platz seit Dienstagabend offiziell heißt, wird am Samstag, den 23. Mai feierlich eröffnet. Die Gesamtkosten des Großprojekts belaufen sich auf knapp 30 Millionen Euro.