Neues Bündnis für Kastelbell-Tschars

In Kastelbell-Tschars tritt eine neue politische Kraft zu den Gemeinderatswahlen an: Das „Freie Bündnis Kastelbell-Tschars“. Dem Bündnis gehören vorwiegend junge Kandidaten an, die eine unabhängige Gemeindepolitik gestalten wollen. 10 Kandidaten befinden sich auf der Liste, die vom amtierenden Gemeinderat Benjamin Pixner angeführt wird. Pixner sieht sich und die Liste als Alternative zur derzeitigen Regierung.