Neues Dekret zu ausländischen Kennzeichen – „Problem teilweise gelöst“

„Mit der definitiven Verabschiedung des Decreto Semplificazioni ist auch eine teilweise Lösung für das Problem der Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen gelungen“, berichtet SVP-Senator und Vizepräsident der Gruppe für die Autonomien Dieter Steger.Dank eines Änderungsantrags den Steger und seine SVP-Kollegen Unterberger, Durnwalder, Lanièce und Bressa eingebracht haben, sei es in Zukunft Mitarbeitern von Rettungsvereinen erlaubt, für die Rückführung von ausländischen Fahrzeugen, diese auch selbst fahren zu dürfen.„Damit konnten wir ein Problem des Weißen Kreuzes lösen, dessen Mitarbeitern es bisher nicht mehr möglich war, das Auto eines in einen Unfall verwickelten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahrtauglichen ausländischen Fahrzeuglenkers zu fahren“, so Steger.Darüber hinaus werde die Möglichkeit geschaffen, dass Grenzpendler, die ein Fahrzeug mit ausländischem Nummernschild besitzen, dieses für die An- und Rückfahrt zu ihrem Arbeitsplatz nutzen können. „Dies ist nur ein erster Schritt, denn es besteht weiterhin das Problem mit dem Fahrverbot für Familienmitglieder, das wir hoffentlich auch bald lösen können“, erklärt Steger.

stol