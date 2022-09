Neues Hilfspaket: 150-Euro-Bonus, Senkung der Benzinsteuer verlängert

Für Familien und Personen mit einem Einkommen von weniger als 20.000 Euro brutto pro Jahr wurde ein einmaliger Bonus von 150 Euro zugesagt. Der Bonus, von welchem circa 22 Millionen Personen profitieren werden, soll mit der November-Lohnabrechnung an alle Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Die zusätzliche Belastung für die Staatskassen beträgt 1,2 Milliarden Euro. Auch für Selbstständige und Pensionisten ist der 150-Euro-Bonus vorgesehen, wiederum begrenzt auf Einkommen bis zu 20.000 Euro.Die Unternehmen erhalten den größten Teil der Finanzierungen, etwa 10 Milliarden Euro. Gemeinden und Großstädte sollen zusätzlich 200 Millionen Euro kassieren, um die Energiepreissteigerungen zu bewältigen.400 Millionen Euro werden für das nationale Gesundheitssystem locker gemacht. Außerdem werden 120 Millionen Euro bereitgestellt, um zivilrechtlich anerkannte religiöse Einrichtungen zu unterstützen, die Sozial- und Gesundheitsdienste für Menschen mit Behinderungen in stationären, teilstationären und häuslichen Einrichtungen erbringen. Diese haben einen Anstieg der Energiekosten von mehr als 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 zu verzeichnen.Der Ministerrat verlängerte auch die Senkung der Benzinsteuer bis zum 18. Oktober. Damit soll der Preis eines Liters Benzin unter der Schwelle von 2 Euro pro Liter gedrückt bleiben. Mit 190 Millionen Euro werden die landwirtschaftlichen Betriebe mit Maßnahmen zur Senkung der Kosten für Diesel, Transport und Treibhäuser unterstützt.Mit diesen Maßnahmen steigen die Finanzierungen, welche die Regierung Draghi in diesem Jahr zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Energiekosten locker gemacht hat, auf fast 50 Milliarden Euro.Die Energiekrise beherrscht den Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 25. September.