Heute wird die Abgeordnetenkammer über die Reform entscheiden, die aus insgesamt neun Artikeln besteht: Artikel 3 über die Neueinteilung der Wahlkreise in Südtirol ist bereits genehmigt.<BR \/><BR \/>Nachdem die ersten beiden Artikel des Gesetzentwurfs am Dienstag die Vertrauensabstimmungen problemlos passiert hatten, stimmten gestern 228 Abgeordnete für den dritten Artikel, 144 dagegen. Besagter Artikel sieht auch eine Neugliederung der Wahlkreise in Südtirol vor. Betroffen sind bekanntlich die Wahlkreise Meran, Brixen und Bozen. Da in der Kammer – anders als im Senat – geheime Abstimmungen möglich sind und beantragt wurden, hatte Regierungschefin Giorgia Meloni die Abstimmungen über die ersten drei Artikel des Gesetzes mit einem Vertrauensvotum über die Regierung verbunden. Damit wollte sie eventuelle Heckenschützen aus den eigenen Reihen in Schach halten.<BR \/><BR \/>Es handelt sich heute um die letzte parlamentarische Hürde. Die Schlussabstimmung ist geheim. <BR \/><BR \/>Die Opposition hofft auf Abweichler aus den Reihen der Regierungsparteien. Bei einem Scheitern der Wahlrechtsreform könnten je nach weiterem Verlauf vorgezogene Neuwahlen möglich sein. Die geschlossene Unterstützung der Regierungskoalition deutet darauf hin, dass der Gesetzentwurf auch die Schlussabstimmung passieren dürfte.<BR \/><BR \/>Die Opposition kritisiert die Reform scharf. Sie wirft der Regierungskoalition vor, das Wahlrecht aus Sorge vor der für 2027 erwarteten Parlamentswahl ändern zu wollen. Ziel sei es, die Chancen der Opposition zu verringern. Nach dem Gesetzentwurf soll das derzeitige Wahlsystem, das Elemente der Mehrheits- und Verhältniswahl miteinander verbindet, durch ein Verhältniswahlsystem ersetzt werden. Die stimmenstärkste Koalition soll zusätzliche Mandate erhalten, sofern sie mindestens 42 Prozent der Stimmen erreicht. Damit soll ihr eine arbeitsfähige Mehrheit im Parlament gesichert werden.