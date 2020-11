Neuseelands Regierungschefin für 2. Amtszeit vereidigt

Kurz zuvor hatte die 40-Jährige erklärt, die wichtigsten Ziele ihrer Regierung seien es jetzt, die Wirtschaft wiederzubeleben und die Neuseeländer vor der Corona-Pandemie zu schützen. Der erfolgreiche Kampf Arderns gegen das Virus hatte unter anderem zu ihrem klaren Wahlerfolg beigetragen.Der Inselstaat im Südpazifik ist bisher dank strikter Maßnahmen sehr glimpflich durch die Krise gekommen und hat bis heute weniger als 2.000 Infektionen registriert. 25 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Im Oktober hatte Neuseeland das Virus bereits zum zweiten Mal für besiegt erklärt. Mittlerweile ist das Land zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Sogar Sportveranstaltungen in voll besetzten Stadien sind wieder möglich.Damit das so bleibt, gibt es in Arderns Regierung ein neues Ressort: Chris Hipkins ist jetzt Minister für Covid-19-Bekämpfung. Das 20-köpfige Kabinett beinhaltet acht Frauen, fünf Maori und drei LGBT (Schwule, Bisexuelle und Transgender). Außenministerin ist die Maori Nanaia Mahuta, die als erste Frau dieses Amt bekleidet.

apa