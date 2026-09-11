Auch der Name einer möglichen Nachfolgerin kursiert bereits: Lisa Reichsigl, Vizebürgermeisterin im Sarntal. <BR \/><BR \/>„Ja“, bestätigt Lisa Reichsigl, „ich bin von mehreren JG-Bezirken gefragt worden, ob ich das Amt der JG-Vorsitzenden übernehmen würde.“ Und ja, sie sei auch „grundsätzlich interessiert“. Entschieden, so betont die Sarntaler Kommunalpolitikerin, sei aber noch nichts. „Ich bin im Gespräch, aber die Nominierungen sind noch nicht erfolgt.“ Dass der Wunsch nach einem Führungswechsel in Teilen der JG vorhanden sei, müsse wohl so sein, sonst hätte man sie nicht gefragt. Aber es werde auf jeden Fall noch interne Gespräche dazu geben, sagt sie – mehr nicht.<BR \/><BR \/>Noch kürzer angebunden ist die derzeitige JG-Vorsitzende auf Nachfrage: „Wir reden intern, auch mit den Bezirken. Und dann erfolgen die Nominierungen.“ Dass es im Vorfeld von Neuwahlen Gespräche gebe, wer wie wo kandidiere, sei wohl normal, so Künig. <BR \/><BR \/>Aus dem Fenster lehnen will sich in der JG dazu offiziell niemand, doch hat man wohl in weiten Teilen den Eindruck, die jetzige Vorsitzende benutze die JG hauptsächlich als Plattform, um ihre Landtagskandidatur für 2028 vorzubereiten. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, sie habe „aktuell keinen einzigen Bezirk mehr hinter sich.“ <BR \/><BR \/>Die „internen Gespräche“ werden jetzt klären müssen, ob sich beide jungen Frauen zur Wahl stellen wollen und nominiert werden – dann gebe es wie auch vor zwei Jahren für die Mitglieder eine echte Wahl.<BR \/><BR \/>In Stellung bringt sich indes auch noch ein weiterer möglicher Kandidat: Der 17-jährige Kevin Pichler aus St. Martin in Passeier wird als ein neuer Vize gehandelt. Dass er Ambitionen auf einen Platz in der JG-Spitze habe, sei, so heißt es, schon länger bekannt. Die derzeitigen Stellvertreter bzw. Stellvertreterin von Künig sind Lia Vontavon (Vorsitzende JG-Bezirk Brixen\/Eisacktal), Martin Putzer (Vertreter der Ladiner) und Andreas Jennewein.