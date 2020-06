NGO-Schiff „Mare Jonio“ rettet 43 Migranten vor Libyen

„Die Migranten befanden sich an Bord eines überbelasteten Bootes, das bereits voller Wasser war und zu kentern drohte. Jetzt sind sie an Bord unseres Schiffes. Willkommen!“, schrieb die NGO. Die „Mare Jonio“ hatte am Freitag bereits rund 70 Migranten in maltesischen Gewässern, 48 Seemeilen süd-westlich von Lampedusa, gerettet.Noch unklar ist, wo die geretteten Migranten landen sollen. Die „Mare Jonio“ hatte vor 10 Tagen 67 im Mittelmeer gerettete Migranten nach Pozzallo auf Sizilien gebracht. Die geretteten Migranten müssen sich in Italien einer 2-wöchigen Quarantäne unterziehen.

apa