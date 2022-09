„Nicht zu wählen ist die schlechteste Option“

„Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, fordert Landeshauptmann Arno Kompatscher alle Wahlberechtigten auf. „Nicht wählen ist keine Alternative, denn die Demokratie lebt von Beteiligung.“Gerade in Anbetracht der großen Krisen biete eine lebendige Demokratie einen unverzichtbaren Rückhalt, so Kompatscher. „Im römischen Parlament werden wichtige Weichen gestellt, insbesondere auch für die Zukunft unserer Autonomie.“Es gehe bei dieser richtungsweisenden Wahl aber nicht nur um Italien, sondern zugleich auch um die Zukunft der EU, in der Italien ein wichtiger Partner und drittgrößte Wirtschaftskraft ist“, sagt Kompatscher. „Doch mitbestimmen kann nur, wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und jenen Kandidatinnen und Kandidaten die Stimme gibt, von denen er oder sie glaubt, dass sie am geeignetsten sind, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen“, betont der Landeshauptmann.Der Vorstand der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) ruft alle wahlberechtigten Studierenden dazu auf, bei den Parlamentswahlen von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.„Diese Wahlen sind eine Weichenstellung für das neue Jahrzehnt. Ihr Ausgang wird unsere Zukunft wesentlich beeinflussen“, so unterstreicht die Studierendenvertretung die Bedeutung der Wahlen von Kammer und Senat. „Die Demokratie lebe vom offenen Wettbewerb der Ideen, aber besonders davon, dass möglichst alle an der politischen Willensbildung teilnehmen. In diesem Falle heiße das: Unbedingt wählen gehen.“Im Angesicht komplexer globaler Herausforderungen sei es heuer ganz besonders wichtig, sich als junge Bürger Gehör zu verschaffen. Klimakrise, internationale Sicherheit, sozialer Ausgleich und der Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus, aber auch die Werte, die die Gesellschaft zusammenhalten: In all diesen brandaktuellen, drängenden Fragen müsse die Perspektive der jungen Generation eine entscheidende Rolle spielen.Der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) ruft alle Wahlberechtigten, vor allem alle Familienmitglieder ab dem 18. Lebensjahr, die in den Wählerlisten der Gemeinden eingetragen sind, zum Urnengang auf.„Im Bewusstsein, wie gut es den Südtirolern grundsätzlich geht und welch großes Potential es ist, in einer Demokratie zu leben und frei wählen zu dürfen, sollte jede und jeder Staatsbürger selbstredend von diesem Recht Gebrauch machen.“Die schlechteste Option sei „nicht wählen zu gehen“, so der Grundtenor im KFS. „Schwache Wahlbeteiligung bewirkt eine Stärkung der radikalen Kräfte.“