„Nie wieder Faschismus“

„Dem geplanten Massenmord lag die Abwertung aller als anders oder fremd wahrgenommenen Mitmenschen im Dritten Reich zugrunde„, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher.Der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie fielen Juden ebenso wie Sinti und Roma, Zwangsarbeiter, Kranke, Homosexuelle sowie nicht angepasste Jugendliche zum Opfer.Es sei heute wichtiger denn je an die Vergangenheit zu erinnern, daraus die Schlüsse zu ziehen, um dadurch etwas für die Gegenwart und hoffentlich für eine bessere Zukunft tun zu können, so der Landeshauptmann: „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es bei uns nicht nur Opfer gab, sondern auch Täter.“Laut Kompatscher liege es in unserer Pflicht, jeden Tag für die Werte des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, der Toleranz, der Solidarität, der Gleichberechtigung, der Menschenrechte, der Menschenwürde und vor allem auch der Menschlichkeit einzutreten.Auch die Gewerkschaft SGB/CISL mahnt anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags zur erhöhten Wachsamkeit gegenüber Entwicklungen in der Gesellschaft, die Vorurteile und Hass gegenüber Fremden, den „Anderen“ und Schwächeren in der Gesellschaft schüren sowie deren Ausgrenzung und Benachteiligung verursachen.„Der Gedenktag soll für uns ein steter Auftrag sein, das Geschehene und die Opfer nicht zu vergessen, Werte hochzuhalten, die sich an der Würde und Achtung des Menschen ausrichten, und weiterhin wachsam zu sein gegenüber demokratiegefährdenden Entwicklungen“, so die SGBCISL-Generalsekretäre Dieter Mayr und Donatella Califano.

