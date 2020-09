Niederdorf: Günther Wisthaler setzt sich durch

Er setzte sich mit 57,7 Prozent der Stimmen durch und tritt somit die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Herbert Fauster (Bündnis 2016) an. Wisthaler kandidierte für die Liste „Niederdorf Bewegen“.An der Wahl, zu der 44 Kandidatinnen und Kandidaten aus 3 Listen (Dialog.2020 SVP, Niederdorf Bewegen und Zusammen für die Leute) antraten, nahmen 74,57 Prozent der 1227 Wahlberechtigten teil.Nach der Auflösung des Gemeinderats, der 2015 gewählt worden war, setzte sich der Rat nach den Neuwahlen 2016 wie folgt zusammen: 8 Sitze gingen an das „Bündnis 2016“, 6 Sitze an „Niederdorf Bewegen“ und einer an „Insieme per la Gente“.

stol