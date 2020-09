Niedrige Wahlbeteiligung bei Referendum in Italien

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Ministerpräsident Giuseppe Conte gab in einem Wahllokal in Rom seine Stimme ab. Er äußerste die Hoffnung, dass die Italiener sich stark an der Volksbefragung beteiligen werden, für deren Gültigkeit kein Quorum notwendig ist.Außerdem sind in Italien 18 Millionen Wahlberechtigte zu Regionalwahlen in 7 Regionen aufgerufen. So werden in den Regionen Venetien, Ligurien, Toskana, Marken, Kampanien und Apulien die Regionalparlamente und -präsidenten gewählt. Im norditalienischen Aostatal wird nur das Regionalparlament gewählt, aber nicht der Präsident.Kommunalwahlen finden in 1179 Gemeinden, darunter auch in 113 Südtiroler Gemeinden. STOL hat für die Gemeinderatswahlen 2020 eine Sonderseite eingerichtet, auf der die Kandidaten aller Gemeinden einsehbar sind. Insgesamt sind 7 Millionen Italiener zu den kommunalen Wahlen aufgerufen.Die Abstimmungen gelten als erster großer Test für die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung sowie sozialdemokratischer PD unter Premier Conte. Erwartet wird bei den Regionalwahlen ein Sieg der Mitte-Rechts-Koalition mit der rechten Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini. An der Spitze der Allianz hofft Salvini auf den Sieg in allen sieben Regionen, wo Regionalwahlen stattfinden.

apa/stol