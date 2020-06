Nigeria: Mehr als 60 Menschen bei Angriffen von Islamisten getötet

Hunderte Zivilisten seien verletzt worden, das örtliche Krankenhaus sei von der Vielzahl an Verletzten überlastet worden. Die Angreifer seien rund 3 Stunden marodierend umher gezogen, hätten ein UN-Verteilzentrum für Hilfsgüter sowie eine Polizeistation niedergebrannt und auf Flugblättern die Einwohner vor einer Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen und dem Militär gewarnt. Etwa zeitgleich seien bei einem Angriff im Bezirk Nganzai mehr als 40 Zivilisten getötet worden.Erst vor wenigen Tagen hatten Extremisten bei einem Angriff auf ein Dorf in der nahe gelegenen Region Gubio mindestens 69 Menschen umgebracht. Zu allen 3 Angriffen bekannte sich die Extremisten-Gruppe Islamischer Staat West Afrika Provinz (Iswap). Sie hat sich 2016 von der radikal-islamischen Boko Haram abgespalten, die auch immer wieder Anschläge in der Region verübt. Im Kampf der beiden Gruppen für einen eigenen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias wurden Tausende Menschen getötet und Millionen Menschen vertrieben.

apa