Unter dem Motto „No Kings“ – zu Deutsch: „Keine Könige“ - sollen Demonstrationen in einer Vielzahl von US-Großstädten stattfinden. Dem vergangenen Aufruf Mitte Oktober folgten nach Angaben der Veranstalter mehr als sieben Millionen Amerikaner in allen 50 US-Bundesstaaten. Auch in Wien ist eine Kundgebung geplant.<BR \/><BR \/>Der feministische Women's March will sich der „No Kings“-Bewegung am Samstag anschließen. Demonstrantinnen sind dazu aufgerufen, grüne Kleidung zu tragen. Die Veranstaltung setzt sich gegen Sexismus, sexistische Ausbeutung und Unterdrücken ein.