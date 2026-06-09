In knapp zwei Monaten verlieren alle Identitätskarten aus Papier ihre Gültigkeit, unabhängig vom aufgedruckten Ablaufdatum. Dies gilt nicht nur für Auslandsreisen, sondern auch für die Nutzung im Inland. Um eine rechtzeitige Ausstellung zu gewährleisten, wird empfohlen, frühzeitig telefonisch einen Termin beim Meldeamt zu vereinbaren. <BR \/><BR \/>„Ab dem 3. August 2026 verlieren alle Identitätskarten in Papierformat ihre Gültigkeit, unabhängig vom aufgedruckten Ablaufdatum. Dies gilt nicht nur für Auslandsreisen, sondern auch für die Nutzung im Inland. Um eine rechtzeitige Ausstellung zu gewährleisten, wird empfohlen, frühzeitig telefonisch einen Termin beim Meldeamt zu vereinbaren“, teilt die Gemeinde Eppan auf ihrer Webseite mit.<BR \/><BR \/>„Durch die zusätzlichen Öffnungszeiten am Donnerstagabend, die die Gemeinde bereits im März eingeführt hat, konnte diese Zahl in den vergangenen Monaten bereits deutlich reduziert werden“, sagt Bürgermeister Lorenz Ebner.<BR \/><BR \/>Vor Kurzem wurden zudem die im AIRE-Verzeichnis eingetragenen Eppanerinnen und Eppaner freigeschaltet. Dabei handelt es sich um Eppaner Bürger, die im Ausland ihren Wohnsitz haben. Auch im AIRE-Verzeichnis gibt es noch einige Hundert Personen mit Papierausweisen, die nun ebenfalls auf die elektronische Identitätskarte umsteigen müssen.<BR \/><BR \/>„Ich empfehle allen Betroffenen, möglichst bald die Ausstellung einer elektronischen Identitätskarte zu beantragen. Gerade mit Blick auf die bevorstehende Urlaubssaison ist es sinnvoll, nicht bis kurz vor dem 3. August zuzuwarten“, so Eppans Bürgermeister Lorenz Ebner, der in diesem Zusammenhang besonders den Mitarbeitern des Meldeamtes dankt: „Sie haben in den vergangenen Monaten durch ihren zusätzlichen Einsatz und die erweiterten Öffnungszeiten wesentlich dazu beigetragen, die zusätzliche Nachfrage gut zu bewältigen und den Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst reibungslosen Service zu bieten“.