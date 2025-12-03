Dies ist aber alles nichts gegen das Gewitter, das sich heute im Regionalrat anbahnt, denn die Trentiner Mehrheit will den Fraktionssprechern und Kommissionspräsidenten mehr Geld durch die Hintertür zuschanzen. <BR \/><BR \/>Nach der Haushaltsrede ging es gestern Abend in der Südtiroler Mehrheit zur Sache. Letzten Donnerstag war sie im Plenum in der Minderheit und als Stauders Beschlussantrag zu einer landesweit einheitlichen Friedhofsordnung abgestimmt wurde, war von den Landesräten Bianchi und Galateo keine Spur. Stauder war nicht amüsiert. So gehe das nicht, fordert er mehr Disziplin.<BR \/><BR \/>Eigentlicher Grund des Treffens war aber der heutige Regionalrat und das Geld der Abgeordneten. Die Trentiner Mehrheit ist im Landtag mit dem Wunsch abgeschlüpft, die Funktionszulagen zu erhöhen. Heute wollen Landeshauptmann Fugatti & Co. einen Antrag einbringen, mit dem Fraktionssprecher und Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse im Regionalrat eine fette Zulage erhalten – und zwar mit der Möglichkeit für die Betroffenen, zu optieren, ob sie die (kleine) Entschädigung im Landtag oder die (große) im Regionalrat wollen. <h3>\r\n„Damit würden wir die Region aufwerten und das wollen wir nicht“<\/h3>Aus der SVP gibt es dafür wenig Begeisterung. „Damit würden wir die Region aufwerten und das wollen wir nicht“, so Harald Stauder. Wahr ist freilich, dass die SVP leicht Nein sagen kann. Im Südtiroler Landtag sind alle Funktionszulagen steuerfrei. Allerdings drohen die Trentiner, sonst nicht für das Salär von 1.200 Euro zuzustimmen, das Assessor Locher für Bozner Gemeinderäte einführen will.<BR \/><BR \/>Allemal soll heute den Fraktionssprechern erneut der Vorschlag von Landeshauptmann Kompatscher schmackhaft gemacht werden, das Salär der Abgeordneten nicht mehr an jenes der Mitarbeiter der Region, sondern an die allgemeine Lohnentwicklung der Arbeitnehmer in der Region zu koppeln. Diese liegt im Regelfall zwischen 1,5 und zwei Prozent – und damit deutlich unter den neuen Lohnsteigerungen bei den Regionalbediensteten von sieben Prozent. Die Opposition drängt mit Anträgen auf die Abschaffung automatischer Inflationsanpassungen beim Salär.