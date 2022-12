Noggler: „Die SVP hat eine leichte Grippe“ – „Kluft entschieden zu groß“

„Kluft zwischen Landesregierung und Landtag entschieden zu groß“

Wiederholt habe die Landesregierung die SVP-Fraktion oder auch den Landtag praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt. „Da wurden Entwürfe vorgelegt, wo es dann geheißen habe, ,das ist er und daran wird kein Beistrich geändert‘“, sagt Noggler.„Es geht schon gut, dass die Landesräte und allen voran der Landeshauptmann voranmarschieren. Aber die anderen muss man halt auch mitnehmen“, ärgert er sich. Die Kluft zwischen Landesregierung und Landtag sei derzeit entschieden zu groß. „Das Problem ist die fehlende Information. Vieles erfahren wir Abgeordneten nur aus den Medien“, so Noggler.Das Thema dürfte bei der SVP-Klausur am 17. Dezember erneut aufs Tapet kommen. „Ich würde sagen, die SVP hat eine leichte Grippe, die sich leicht lösen lassen würde“, so Noggler. „Aber die Kommunikation war schon in Vergangenheit bei jeder Klausur Thema.“