Nord-Tiroler Landeshauptmann übernimmt Schirmherrschaft

Das Alpenregionstreffen der Schützen findet im Zweijahresrhythmus in einem der vier Länder der Alpenregion Tirol, Südtirol, Welschtirol und Bayern statt und vereint dabei mehr als 10.000 Trachtenträger in Freundschaft und Kameradschaft. Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat nun auch der Tiroler Landeshauptmann seine Schirmherrschaft für die 26. Ausgabe des Treffens vom 21. bis 24. Mai 2020 in St. Martin in Passeier zugesagt.





„Die Schützen stellen eine der wichtigsten Gemeinschaften Tirols dar, in der stets über die Landesgrenzen hinaus gedacht und zusammengearbeitet wird“, erklärt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zu seiner Schirmherrschaft. „So auch im kommenden Jahr, wenn mit dem Alpenregionstreffen im Passeiertal die Schützen aus allen Teilen Tirols und Bayerns zusammentreffen, um Herkunft und Erbe mit dem zu verbinden, was jetzt und heute wichtig ist: Nämlich ein starkes Miteinander zu leben und es gemeinsam in die Zukunft zu führen“, so Platter. „Als amtierender Präsident der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino kann ich das nur unterstützen und appellieren: Lasst uns das Verbindende vor das Trennende stellen, schließlich sind wir – wie das Motto der Tiroler Euregio-Präsidentschaft schon sagt – alle 'ein Teil davon'.“„Wir freuen uns sehr über die Schirmherrschaft des Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter“, erklärt der Hauptmann der Schützenkompanie St. Martin in Passeier Armin Oberprantacher. „Dies ist ein Zeichen der Wertschätzung für unseren grenzüberschreitenden Einsatz für unsere gemeinsamen Werte, unsere gemeinsame Kultur und unsere gemeinsamen Traditionen“, so Oberprantacher. „Umso mehr würden wir uns freilich freuen, wenn Landeshauptmann Platter zum Alpenregionstreffen nach Südtirol kommt.“Indes laufen die Vorbereitungen im Passeiertal auf Hochtouren. Höhepunkt wird der offizielle Festakt am Sonntag mit einer Festmesse zelebriert vom Bischof der Diözese Bozen-Brixen und dem Festumzug durch das historische Ortszentrum von St. Martin sein. Das Fest beginnt bereits am Donnerstag, am Freitag und Samstag erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ausgewähltes Musikprogramm, unter anderem mit Ben Zucker, Michelle, Nik P., die Jungen Zillertaler, Hannah, die Südtiroler Spitzbuam und Melissa Naschenweng. Aber nicht nur Schlagerfans kommen beim Alpenregionstreffen auf ihre Kosten. In einem separaten Partyzelt sorgen angesagte DJs für Stimmung: Gestört aber Geil, Italobrothers, 2 Tagesbart und Mike Candys sind nur einige der bekanntesten Stars, die im Mai 2020 ins Passeiertal kommen.

stol